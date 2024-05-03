Украине назвали одно условие для сохранения государственности Экс-премьер Азаров: Украина исчезнет, если не накажет виновных в Майдане

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Украина исчезнет как государство, если не будут наказаны виновные в государственном перевороте 2014 года, заявил в Telegram-канале экс-премьер страны Николая Азаров. По его словам, в данное время республика представляет собой «бандитскую группировку» и «театр полного абсурда». Он обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский «может подписывать какие угодно документы». «Нормальное правительство», которое придет после него, должно будет отменить все принятые Зеленским решения, уверен бывший чиновник.

Если Украина не восстановит правосудие и не накажет виновных в том, что произошел государственный переворот <...>, то Украина никогда не вернется к нормальному образу жизни. Она исчезнет как государство. Зачем нужно такое государство, в котором нарушаются все основные права человека? — задается вопросом Азаров.

Ранее Азаров заявил, что Владимир Зеленский после 20 мая станет самозванцем. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Их продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде, подчеркнул он.

О том, что с 21 мая Зеленский утратит свою легитимность говорил во время заседания Совбеза и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Таким образом украинский лидер нарушает конституцию страны, скорее всего, боясь проиграть выборы, отметил он.