«Украине конец»: в Киеве поняли, чем грозит потеря западной поддержки CBS News: Киев в ужасе из-за лишения помощи США

Фото: МО Украины

Киев в ужасе, потому что без американской помощи ВСУ потерпят поражение, заявил корреспондент CBS News Крис Ливси, находящийся в столице Украины. В качестве аргумента журналист привел слова анонимного украинского депутата, которая заявила, что «Украине конец».

Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец, — отметил Ливси.

Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса заявил, что без американской помощи на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу Москвы. По его словам, ситуация уже сейчас склоняется в сторону России, и российские власти очень рады снижению возможностей Вашингтона помогать Киеву.

До этого сообщалось, что в 2023 году западные страны существенно сократили военную помощь Украине по сравнению с 2022 годом. Аналитики Кильского института мировой экономики уточнили, что только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом по поставкам. Так, в 2022 году страны Запада анонсировали поставки Вооруженным силам Украины 434 танков, однако в следующем году пообещали отправить в Киев только 380 единиц военной техники.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство недостаточным объемом помощи Украине со стороны государств Евросоюза. Он отметил, что Берлин все более разочаровывается вкладом Франции, Италии и Испании в поддержку Киева.