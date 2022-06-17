Украине и Молдавии хотят предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС

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Еврокомиссия в пятницу, 17 июня, даст рекомендацию предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Это — символический шаг, часть длительного процесса вступления в Евросоюз, — резюмирует агентство.

Еврокомиссия при этом озвучит условия, которые страны должны будут выполнить в будущем. Они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции, борьбы против коррупции". Издание сообщает. что одновременно с этим Еврокомиссия объявит, что будет рекомендовать статус кандидата на вступление в ЕС и Грузии, но только после того, как страна выполнит ряд условий.

В том, что оценка Еврокомиссии будет положительной, по крайней мере в отношении Украины, сомнений почти нет. Об этом сообщало издание Politico со ссылкой на источники в Брюсселе. По словам Стано, сам по себе вооруженный конфликт на территории государства не может стать формальным препятствием для одобрения кандидатского статуса.

Ранее источник в Еврокомиссии рассказал, что Дания и некоторые другие государства Северной Европы могут не поддержать заявку Украины о предоставлении ей официального статуса страны — кандидата на вступление в ЕС. По его словам, Германия до недавних пор также занимала сдержанную позицию, однако сейчас, скорее, готова поддержать Киев.