Украине хотят отдать место Франции в ЕС: кто предложил, на каких условиях Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и отдать ее место Украине

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политик Флориан Филиппо предложил Франции покинуть Евросоюз и отдать свое место Украине. Что произошло, сможет ли Украина вступить в ЕС, кто выступает против этого?

Почему Франция предложила Украине занять ее место в Евросоюзе

Глава партии «Патриоты», выходец из «Национального фронта» Флориан Филиппо выступил с предложением уступить Украине место Франции в Евросоюзе. По его словам, Еврокомиссия добивается «гибели европейских стран», поэтому французы должны немедленно уйти из ЕС, оставив блок самостоятельно разбираться с Украиной.

«ЕС официально заявил Зеленскому, что Украина может вступить! Давайте отдадим наше место [в ЕС] Украине и быстро уйдем! Потому что это решение — монументальных масштабов безумие: интеграция страны, которая участвует в вооруженном конфликте, страны, которую все международные организации называют одной из самых коррумпированных в мире, страны, где минимальная зарплата €150 в месяц», — объявил Филиппо.

С вступлением в Евросоюз Украина начнет получать от ЕС огромные средства на поддержку социальной сферы, сельского хозяйства и прочие нужды, отметил он.

«Для Франции, которая является крупным донором европейского бюджета, это означает еще большие расходы каждый год! Пусть ЕС сам разбирается с Украиной — а мы уходим», — объявил Флориан Филиппо в соцсети Twitter (X).

Сможет ли Украина вступить в ЕС

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский передал в кабмин Украины поручения, которые необходимо выполнить в рамках подготовки к вступлению страны в состав Евросоюза. Документ состоит из семи пунктов. Также Зеленский поручил правительству принять меры по улучшению взаимодействия органов власти, подготовить и внести в парламент законопроект об утверждении Новой национальной программы адаптации законодательства Украины к нормам ЕС и усовершенствовать порядок принятия актов, направленных на имплементацию европейского права и выполнение обязательств Киева.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Подготовка началась после внезапного визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 4 ноября, которая рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме в европейский блок Украины и Молдавии, а также дать Грузии статус кандидата на вступление.

Ключевые условия перечислила посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова. Одно из главных — внесение «антикоррупционных» изменений в украинское законодательство. В ЕС хотят, чтобы Киев увеличил штат Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), изменил правила декларирования имущества украинцев, ввел закон о политическом лоббировании в соответствии с нормами Евросоюза и выполнил условия Венецианской комиссии по национальным меньшинствам, которая требует обеспечить нацменьшинства на Украине — в том числе русскоговорящих — возможностью учиться на родном языке.

Кто выступает против Украины в Евросоюзе

Против вступления Украины в Евросоюз высказываются не только во Франции. В Германии также не рады возможности интеграции с охваченной конфликтом страной.

«Принятие Украины после спецоперации РФ полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему Союзу», — заявил корреспондент немецкого канала ZDF.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «неуместными» переговоры о вступлении Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не выполнил требования, ранее выдвинутые Еврокомиссией. Венгерское руководство последовательно возражает против выделения Киеву дополнительных средств — и в ответ официальный Будапешт получил от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля предложение покинуть Евросоюз.

Американское издание Politico отметило, что Украина стала «тяжким бременем» для европейских стран. Новое расширение ЕС после долгой «усталости» потребует не только денег на крупномасштабную помощь для «уничтоженной военными действиями» Украины, пишет издание, но и потребует реформ в Европе, «которая уже демонстрирует признаки неспособности реагировать на события во внешнем мире и прислушиваться к мнению своих граждан», как заявил изданию глава МИД Португалии Жуан Гомеш Карвинью.

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