https://static.news.ru/photo/47ff695e-de13-11e9-8f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»

Призыв президента Украины Владимира Зеленского сообщать о случаях вымогательства в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перегрузил горячую линию ведомства до такой степени, что из-за шквала звонков связаться со специалистами стало невозможно.

В НАБУ инициатива главы государства вызвала лишь раздражение. Его сотрудники пожаловались на то, что люди начали звонить по поводам, даже не входящим в компетенцию антикоррупционного бюро, говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале «Украина 24/7».

Ранее News.ru писал, что Зеленский призвал граждан сообщать в НАБУ о случаях вымогательства взяток или попытках предложить откат. По его словам, активная жизненная позиция должна прийти на смену обсуждениям проблемы в социальных сетях. Лидер заверил, что на каждое обращение «правоохранительные органы будут реагировать и наказывать» чиновников, вина которых в коррупции будет доказана.