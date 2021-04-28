Минский на римский: украинцы высмеяли слова Зеленского о встрече с Путиным

https://static.news.ru/photo/8b7f4a3e-a859-11eb-9245-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинские пользователи высмеяли президента страны Владимира Зеленского, который заявил о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости.

Граждане, в частности, уличили руководителя в несерьёзном подходе к международным делам.

Извините, может мне одной привиделось и послышалось? Но Зеленский говорил про любую часть Донбасса? А что, Ватикан уже в Донбассе? Что я пропустила? — удивилась Дана Виноградова. Не диктуй свои условия. Хочешь встретиться и обсуждать что-то — приезжай в Москву. Не хочешь в Москву, иди мимо, — пишет Оксана Логинова. Заменим Минский формат на Римский? — отреагировал Василий Апасов. А почему не в «Макдональдсе»? — пошутил Анатолий Веретин.

Впрочем, некоторые пользователи были настроены весьма миролюбиво, отметив, что вариант может быть любым, главное — желание пойти на диалог.

Ну что за детский сад? Какая разница, где? Можно и по телефону поговорить — было бы желание, — отметил Игорь Красиков.

Однако ряд комментаторов не скрывали своего раздражения в адрес главы украинского государства.

Мне нравится, как наш карлик уже всё решил за всех. Только вот интересно, сам Путин знает, что вроде как в Ватикан должен лететь? — поинтересовалась Александра Панкова. У клоуна совсем крыша съехала! — резюмировала Valera Kocetov.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами рассказал, где хотел бы провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам политика, идеальным местом для подобной встречи был бы Ватикан.