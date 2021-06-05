Украинцы предложили запретить Меркель и Макрону посещать страну

https://static.news.ru/photo/1eef82c0-c5f6-11eb-ad5b-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель, Эммануэль Макрон Фото: Andreas Gora/Global Look Press

Читатели украинского новостного портала УНИАН высмеяли в комментариях публикацию про обвинения киевских властей в адрес европейских стран — Франции и Германии — в «потере Крыма» в 2014-м. С подобным заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, Париж и Берлин несут ответственность за возвращение полуострова в состав РФ.

Юзеры среди прочего предложили запретить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и главе Франции Эммануэлю Макрону посещать Украину.

На какую ответственность этих стран (Германии и Франции. — NEWS.ru) надеются наши [украинские] чиновники? Они больные или дураки? — написала юзер под ником Александра Толкачёва.

23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. Власти последней также одобрили проведение саммита.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Ранее сообщалось, что не исключено, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет затронута тема Украины. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.