Украинцы вышли на улицы Ивано-Франковска с требованием вернуть пленных

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Жители Ивано-Франковска устроили акцию с требованием к властям Украины вернуть военных ВСУ из плена, передает канал «Общественное». По его данным, на городские улицы вышли около 100 человек.

В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях, — сообщает канал.

Демонстранты, собравшиеся на улице, держали в руках плакаты с разными лозунгами. Чаще всего они состояли из призывов вернуть военных из плена домой.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 6 июля этого года. Тогда Минобороны РФ сообщило, что были освобождены 45 российских бойцов.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что в зоне проведения спецоперации резко увеличилось количество пленных со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, места содержания переполнены, людей кормят в «несколько смен». Сладков также уточнил, что пленные выполняют несложную работу по содержанию территории. Многие маршируют и хором поют советские военные песни. По словам военкора, все соблюдают «железную дисциплину», а за выполнением порядка смотрят сами же украинцы, назначенные старшими групп.