«Украинцы в отчаянии»: британский эксперт зацепился за слова Зеленского Британский эксперт Меркурис: натиск ВС России вызывает отчаяние у ВСУ

Российская армия все больше оказывает давление на Вооруженные силы Украины, отчего они впадают в отчаяние, заявил на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис. При этом, отметил он, президент Владимир Зеленский публично говорит о «контролируемости» ситуации в зоне СВО.

Можно наблюдать, что Россия усиливает давление по всей линии фронта, украинцы все больше в отчаянии, а Зеленский говорит о контролируемой, но нестабильной ситуации, — заметил Меркурис.

Аналитик добавил, что армия Украины существенно уменьшилась и сильно уступает по численности войскам России. Также, считает Меркурис, в Киеве не верят в то, что новая волна мобилизации поможет исправить положение ВСУ.

Ранее британский эксперт выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. Он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях специальной военной операции.

Меркурис сказал, что потери украинских подразделений на различных участках СВО достигли 70%. Кроме того, командование ВСУ вынуждено постоянно перебрасывать элитные бригады с одного направления на другое. Это еще больше истощает эти части, отметил аналитик.