Обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен сообщил, что беженцы с Украины пожаловались на обучение своих детей русскому языку в местных школах. О языковом проекте в образовательных учреждениях украинцы узнали «с ужасом», отметил он.
В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? <...> Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в данный момент это бестактно, — рассказала автору публикации одна из беженок.
Другая украинка с возмущением указала на другие аспекты обучения в британской школе. По ее словам, пришедший с уроков ребенок сообщил ей о существовании «ста полов».
В начальной школе рассказали, что у них учатся дети из разных стран, а одной из целей образовательного процесса назвали условие, при котором ученики должны чувствовать себя «в равной степени значимыми».
Ранее в этом году мы сосредоточились на украинском языке. По этой причине мы сочли уместным уделить внимание и русскому, — пояснил представитель школы.
Ранее издание Guardian со ссылкой на президента Союза украинцев в Польше Мирослава Скорку сообщило, что отношение жителей Польши к украинским беженцам ухудшается частично из-за того, что многие из них используют русский язык в общении. По его словам, поступает множество звонков от поляков, желавших помочь беженцам, но их отпугивает русская речь.