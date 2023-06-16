Украинцы в Британии пожаловались, что детей заставляют учить русский язык Daily Mail: украинцы пожаловались на обучение детей русскому языку в школах Великобритании

Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен сообщил, что беженцы с Украины пожаловались на обучение своих детей русскому языку в местных школах. О языковом проекте в образовательных учреждениях украинцы узнали «с ужасом», отметил он.

В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? <...> Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в данный момент это бестактно, — рассказала автору публикации одна из беженок.

Другая украинка с возмущением указала на другие аспекты обучения в британской школе. По ее словам, пришедший с уроков ребенок сообщил ей о существовании «ста полов».

В начальной школе рассказали, что у них учатся дети из разных стран, а одной из целей образовательного процесса назвали условие, при котором ученики должны чувствовать себя «в равной степени значимыми».

Ранее в этом году мы сосредоточились на украинском языке. По этой причине мы сочли уместным уделить внимание и русскому, — пояснил представитель школы.

Ранее издание Guardian со ссылкой на президента Союза украинцев в Польше Мирослава Скорку сообщило, что отношение жителей Польши к украинским беженцам ухудшается частично из-за того, что многие из них используют русский язык в общении. По его словам, поступает множество звонков от поляков, желавших помочь беженцам, но их отпугивает русская речь.