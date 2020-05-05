Украинцы устроили самосуд над девушкой-подростком за осквернение флага

https://static.news.ru/photo/be738176-8ec9-11ea-9d47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа молодых людей на Украине наказала девушку, которая сняла на видео осквернение национального флага. Её заставили извиниться, облить себя зелёнкой и встать на колени.

Инцидент произошёл в Запорожской области, информирует Strana.ua.

Причиной для самосуда стал ролик, который был обнародован в социальных сетях неделей ранее. На нём подростки срывали флаг с флагштока. При этом снимавшая происходящее девушка смеялась за кадром.

По факту осквернения госсимвола впоследствии было возбуждено уголовное дело.

Общественное наказание молодые люди также сняли на видео. О каких-либо действиях правоохранительных органов в отношении них не сообщается.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель Одесской области стал фигурантом уголовного дела после того, как вывесил на крыше своего дома советский флаг. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.