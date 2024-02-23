Украинцы свозят сгоревшую технику к заблокированной границе с Польшей

Фото: Chu Chen/Xinhua/Global Look Press

Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей, пишет украинское издание «Апостроф». Там отметили, что механизмы были привезены из «зоны боевых действий»

Таким образом жители отвечают на действия польских фермеров, которые жалуются на то, как «им плохо» из-за украинцев, поясняет СМИ. Уточняется, что к границе двигаются тралы с грузовиками и тракторами.

Аналогичным образом ведут себя и поляки. Участники масштабной акции протеста, проводимой фермерами, свозят к границе с Украиной резиновые покрышки и сено, которое потом поджигают, чтобы выразить свое недовольство текущей сельскохозяйственной политикой государства. В частности, тем, что Польша активно закупает у Украины овощи и зерно.

Общепольский протест фермеров стартовал 9 февраля. Участники протестных акций требуют от Варшавы полностью запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Кроме того, они призывают отменить все льготы, предоставленные Евросоюзом украинским дальнобойщикам.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал продолжающиеся протесты фермеров на польско-украинской границе. Ситуацию с блокировкой национального экспорта он назвал «издевательской». Он также призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля лично встретиться для урегулирования ситуации с транспортной блокадой.