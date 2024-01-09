Украинцы стали чаще жаловаться на говорящих по-русски земляков Количество жалоб на говорящих по-русски на Украине выросло на треть

Фото: Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Количество жалоб на применение русского языка в быту на Украине за год выросла на 30%, сообщили в офисе уполномоченного по защите госязыка. Как отмечается, всего в 2023 году в орган поступило 3692 жалобы.

Большинство таких жалоб зафиксировано в Киеве — 1345. Далее следуют Харьковская (516), Одесская (486), Днепропетровская (316), Киевская (153), Запорожская (63), Львовская (59), Полтавская (54) и Николаевская (53) области.

Почти половина из всех обратившихся в офис уполномоченного оказались недовольны тем, что с ними разговаривают на русском в сфере обслуживания. Также жалуются на не имеющие украинской версии сайты и преподавателей.

Ранее во время пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский попросил переводчика, когда журналист турецкого издания Anadolu задал ему вопрос о событиях в секторе Газа на русском языке. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский «забыл» русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами.

Позже глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Зеленский предал оба своих народа. Он также напомнил, что еще недавно он призывал «отстать от русских» на Украине.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» парламент Украины принял весной 2019 года. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии» и введение должности уполномоченного по его защите. Закон также вводит экзамены для чиновников на знание украинского языка.