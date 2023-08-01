Украинцы стали чаще уклоняться от мобилизации Минобороны Украины заявило о нарастающей проблеме уклонения от мобилизации

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Проблема с уклонением от военной службы в период мобилизации на Украине растет, заявил первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, это явление связано с отношением общества к службе в армии.

Я думаю, это (уклонение от мобилизации. — NEWS.ru) большая проблема, потому что она нарастает. Если по-простому сказать, это препятствование действиям вооруженных сил, — рассказал Павлюк.

Представитель оборонного ведомства Украины также подчеркнул, что в стране в скором времени будет запущен единый электронный реестр военнообязанных. Такая мера позволит отслеживать передвижение призывников, а также снизить риски коррупции при мобилизации. Предполагается, что систему запустят через несколько месяцев.

Власти Украины также намерены провести определенные перестановки в военкоматах, утверждает Павлюк. По его словам, до конца 2023 года планируется заменить треть руководящего состава военных комиссариатов. Новыми руководителями станут люди с боевым опытом. По мнению первого замглавы министра обороны, они менее склонны к коррупции.

В настоящее время на Украине действует военное положение. Согласно законам страны, в этот период граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на военную службу. Однако далеко не все украинцы желают отправляться на фронт. Они покупают должности в территориальных центрах социальной поддержки для уклонения от службы или уезжают в другие страны.