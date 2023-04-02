Украинцы смогут быстрее попадать в Польшу Украина и Польша создадут единые КПП на границе

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Польско-украинская граница

Киев и Варшава договорились о создании единых контрольно-пропускных пунктов на границах двух стран, сообщил в эфире телеканала «Рада» замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач. По его словам, в этих пунктах будут работать пограничные службы обеих стран. Украинский чиновник считает, что это сократит время пересечения границы, а также уменьшит риски перевозки контрабанды.

Это единое помещение, единая территория, когда заезжает авто или приходит человек и происходит контроль пограничников и таможенников одной и второй страны одновременно, это ускоряет процедуру пересечения границы и снижает риски коррупции и контрабанды, так как там работают сотрудники полиции обеих стран, — сказал Деркач.

По его словам, строительство новых КПП начнется в 2023–2024 году. Сейчас соглашение находится на подписи у властей Польши, добавил Деркач.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что власти страны планируют построить забор на границе с Калининградской областью. Он отметил, что строительство пока не началось.