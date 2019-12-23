https://static.news.ru/photo/d99d6e92-2571-11ea-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Опрос показал, что около половины жителей Украины считают президента страны Владимира Зеленского лучшим политиком 2019 года.

Исследование провела социологическая группа «Рейтинг». За Зеленского проголосовали 47% респондентов. 10% участников опроса считают политиком уходящего года главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 9% — председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко проголосовали 8% опрошенных, за экс-президента Петра Порошенко — 7%. Председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку свои голоса отдали 6% респондентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что петиция с требованием отменить должность президента Украины появилась на сайте главы государства. Автор предлагает заменить этот пост казачьим кругом.