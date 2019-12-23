Опрос показал, что около половины жителей Украины считают президента страны Владимира Зеленского лучшим политиком 2019 года.
Исследование провела социологическая группа «Рейтинг». За Зеленского проголосовали 47% респондентов. 10% участников опроса считают политиком уходящего года главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 9% — председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.
За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко проголосовали 8% опрошенных, за экс-президента Петра Порошенко — 7%. Председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку свои голоса отдали 6% респондентов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что петиция с требованием отменить должность президента Украины появилась на сайте главы государства. Автор предлагает заменить этот пост казачьим кругом.
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