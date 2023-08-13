Украинцы с детьми погибли в Австрии, упав с моста на микроавтобусе Der Standard: в Австрии погибла украинская семья, упав на микроавтобусе с моста

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Четыре гражданина Украины погибли в результате автомобильной катастрофы в австрийском Мистельбахе, сообщает издание Der Standard. Микроавтобус, в котором передвигалась украинская семья, упал с моста. Погибшими оказались пожилая пара, а также двое несовершеннолетних.

Водитель уснул за рулем, после чего автомобиль перевернулся и упал с моста на дорогу. В машине находились семеро граждан Украины, включая четверых взрослых и троих детей. Один из детей отделался легкими травмами. Также выжил водитель и еще один взрослый. Утверждается, что члены семьи имели вид на жительство в Польше и ехали на микроавтобусе с польскими номерами.

Ранее на трассе под Уфой загорелся автобус с 50 детьми в салоне. Возгорание произошло на Оренбургском тракте в районе гипермаркета Metro, на место были направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. О пострадавших не сообщалось.

До этого в Крыму микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла на трассе Ялта — Симферополь, недалеко от населенного пункта Гурзуф. В результате ДТП пострадали девять человек, включая семерых детей, все отделались легкими травмами, врачи оказали им помощь на месте.