https://static.news.ru/photo/66dbb154-5eea-11ea-9338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymy Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа «Рейтинг» провела социологический опрос на Украине. Исследователи стремились выяснить главное предназначение мужчин и женщин.

Согласно опросу, 83% респондентов считают главной задачей женщины заботу о семье и доме. Однако обратное утверждают 13%. Зарабатывание денежных средств — главная задача для мужчины, такое мнение высказали 75% опрошенных. Против утверждения выступили 22%.

В назначении на ответственные политические должности женщины заинтересованы меньше мужчин, говорит 51% респондентов. Также 62% высказались об отсутствии необходимых знаний и навыков у прекрасной половины общества для карьеры в политике.

Опрос проводился по всей стране. Он показал, что меньше всех подвержены стереотипам жители восточных регионов Украины.

NEWS.ru сообщал ранее, что на Украине снизился рейтинг доверия Зеленскому. Такие данные представил «Центр социального мониторинга» и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко.