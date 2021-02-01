Украинцы рассказали об ухудшении уровня жизни с каждым новым президентом

https://static.news.ru/photo/0a044744-5b6f-11ea-8162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство жителей Украины считают, что уровень жизни в стране ухудшается с каждым новым президентом. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого центром «Социальный мониторинг».

Мнение об ухудшении жизни на Украине с каждым президентом разделяют 71,4% респондентов, не согласны с этим утверждением только 21,3%, сообщает РИА Новости. 7,3% затруднились дать определённый ответ.

По мнению 60,3% украинцев, следующий глава государства также будет защищать интересы только своей партии и избирателей в отдельных регионах. Не согласились с этим 30% опрошенных, 9,7% затруднились ответить.

Опрос проводился с 15 по 25 января среди 3014 украинцев, проживающих в разных регионах страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,9%.

Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вынуждена стоять в очереди на вакцину от коронавируса и буквально ждёт её «с протянутой рукой», так как не является членом Евросоюза.