Украинцы пытались бежать из страны в прицепе для животных Украинские пограничники пресекли выезд двух мужчин в прицепе для животных

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Украинские пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся выехать из страны в прицепе для животных, сообщила пресс-служба государственной погранслужбы. По данным ведомства, задержанные пытались бежать в Молдавию, каждый заплатил за перевозку по 450 тысяч рублей.

Двух спрятанных пассажиров обнаружили пограничники во время осмотра прицепа. Мужчины признались, что узнали об услуге нелегального трансфера в Молдавию от знакомых. Заплатили по $5000, а дальше действовали по предоставленной инструкции, — сообщила погранслужба Украины.

На обоих составили административные протоколы. Информацию о водителе, который привез их к границе, передали полиции.

Ранее на Украине начали продавать маски престарелых людей для желающих уклониться от мобилизации. Такая маска полностью закрывает лицо, имитируя морщины и возрастную дряблость кожи. Их стоимость варьируется от 1,9 тысячи рублей до 32 тысяч рублей. Продавцы уверяют, что с расстояния в полметра маска выглядит очень реалистично и позволяет избежать вручения повестки в военкомат.

На прошлой неделе в Одесской области пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались бежать из страны, обмотавшись изотермическими одеялами. Расчет был на то, что так их не заметит тепловизор, но трюк не сработал.