https://static.news.ru/photo/56c31188-d7ca-11e9-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: ravas51/Wikimedia Commons

Учёные украинской антарктической станции «Академик Вернадский» присоединились к параду в защиту прав животных, сообщили в общественной организации UAnimals.

Также мероприятие поддержали в 24 городах, среди которых Краматорск, Николаев, Черновцы, Львов, Киев и Днепр, сообщили организаторы в Facebook .

Активисты потребовали прекратить использование животных в цирках, дельфинариях, для фотоуслуг и попрошайничества, а также запретить убийство бездомных собак, притравочные станции и тестирование косметики на живых существах.

Ранее News.ru писал, что в Великобритании экоактивисты на некоторое время блокировали вход в Лондонскую фондовую биржу. Акция стала частью серии протестов, в ходе которых было задержано свыше тысячи человек.