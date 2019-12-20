Петиция с требованием отменить должность президента Украины появилась на сайте главы государства. Автор предлагает заменить этот пост казачьим кругом.
С инициативой выступил гражданин Виктор Товстоляк,
Наш менталитет — это казацкий круг-парламент, — подчёркивается в тексте документа.
В настоящий момент идею поддержали 37 человек. Для её рассмотрения требуются подписи 25 тысяч граждан.
Как ранее писал NEWS.ru, Новокузнецк предложили переименовать в Кондомск — по названию местной реки. Соответствующую петицию создал житель города Алексей Измайлов. Он считает, что действующее название приводит к ассоциациям с металлургической промышленностью, а это вредит имиджу столицы Кузбасса. А Кондома, отмечает Измайлов, — это важная река для истории города.
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