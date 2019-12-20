https://static.news.ru/photo/c8bd8322-24c8-11ea-be36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Петиция с требованием отменить должность президента Украины появилась на сайте главы государства. Автор предлагает заменить этот пост казачьим кругом.

С инициативой выступил гражданин Виктор Товстоляк, следует из данных на странице петиции на портале украинского лидера. Он считает, что президентский уклад является монаршим и ненавистен для жителей страны.

Наш менталитет — это казацкий круг-парламент, — подчёркивается в тексте документа.

В настоящий момент идею поддержали 37 человек. Для её рассмотрения требуются подписи 25 тысяч граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, Новокузнецк предложили переименовать в Кондомск — по названию местной реки. Соответствующую петицию создал житель города Алексей Измайлов. Он считает, что действующее название приводит к ассоциациям с металлургической промышленностью, а это вредит имиджу столицы Кузбасса. А Кондома, отмечает Измайлов, — это важная река для истории города.