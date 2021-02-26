Украинцы пожаловались на побочные эффекты при вакцинации

https://static.news.ru/photo/5e942224-7816-11eb-8e8c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд жалоб на негативные побочные эффекты после вакцинации препаратом AstraZeneca зафиксировали на Украине. Об этом рассказал замглавы Минздрава и главный санитарный врач республики Виктор Ляшко.

Таких сообщений у нас семь, они все несерьёзные, — цитирует его РИА Новости.

Ляшко уточнил, что шесть жалоб поступили из Черкасской области и одна — из Черниговской.

С начала пандемии на Украине было зафиксировано более 1,3 млн случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 25,7 тысячи человек.

Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 24 февраля. Накануне самолёт из Индии доставил полмиллиона доз препарата Oxford/AstraZeneca. На первом этапе прививаются медработники, которые контактируют с заболевшими коронавирусом, а также военнослужащие, участвующие в силовой операции в Донбассе. На Украине также зарегистрирована американская вакцина Pfizer.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. В постановлении кабмина отмечается, что вакцина может подлежать ускоренной регистрации на территории страны, если, кроме прочих условий, «она не была разработана государством-агрессором», которым украинские власти считают РФ.