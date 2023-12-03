Украинцы пожаловались британскому репортеру на большие проблемы на фронте Украинцы пожаловались репортеру Daily Mail на тяжелое положение на фронте

Украинцы пожаловались репортеру издания Daily Mail Яну Бирреллу на тяжелое положение на фронте и большие потери в рядах ВСУ. Так, жительница Киева рассказала, что многие ее знакомые не вернулись с зоны боевых действий, многие люди испытывают усталость от того, что происходит. Такое же мнение выразил репортеру и украинский военный Кирилл Бабий.

Иногда мы оказываемся в критических ситуациях, невообразимых ситуациях, справиться с ними очень трудно, — сказал Бабий.

Ранее генсек НАТО Йенс Стотенберг заявил, что положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны западных стран. Он признал, что членам Североатлантического альянса не удалось удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. По его словам, Украина сейчас находится в «критической ситуации», а вопрос интервьюера, как ВСУ нужно действовать в сложившихся условиях, он переадресовал военному руководству этой страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава Украины.