Украинцы пожаловались репортеру издания Daily Mail Яну Бирреллу на тяжелое положение на фронте и большие потери в рядах ВСУ. Так, жительница Киева рассказала, что многие ее знакомые не вернулись с зоны боевых действий, многие люди испытывают усталость от того, что происходит. Такое же мнение выразил репортеру и украинский военный Кирилл Бабий.
Иногда мы оказываемся в критических ситуациях, невообразимых ситуациях, справиться с ними очень трудно, — сказал Бабий.
Ранее генсек НАТО Йенс Стотенберг заявил, что положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны западных стран. Он признал, что членам Североатлантического альянса не удалось удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. По его словам, Украина сейчас находится в «критической ситуации», а вопрос интервьюера, как ВСУ нужно действовать в сложившихся условиях, он переадресовал военному руководству этой страны.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава Украины.