Украинцы потребовали вручить Зеленскому повестку на фронт Зеленскому потребовали вручить повестку в связи с окончанием срока полномочий

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинцы потребовали вручить повестку президенту республики Владимиру Зеленскому, так как считают его утратившим легитимность. Соответствующая публикация появилась на сайте электронных петиций интернет-представительства руководителя Украины.

Автором петиции указан Руслан Мартинчук. В настоящий момент документ с требованием об отправке Зеленского на фронт уже подписали 1279 человек. Отмечается, что для рассмотрения инициативы она должна набрать 25 тысяч голосов.

В связи с окончанием срока полномочий Владимира Зеленского на должности президента Украины вручите повестку на фронт Владимиру Александровичу и его окружению, — говорится в петиции.

В феврале стало известно, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности продления его президентского срока. При этом отмечалось, что у администрации украинского лидера нет уверенности в получении быстрого и нужного для президента решения.

Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что Зеленский после 20 мая станет самозванцем. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Их продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде, подчеркнул он.