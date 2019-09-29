https://static.news.ru/photo/dbb820d4-e2a3-11e9-8b80-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президента Украины Владимира Зеленского призвали обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Петиция с таким требованием появилась на официальном сайте главы государства.

Как отмечает автор обращения, публикация бесед высших должностных лиц двух стран необходима в свете дипломатического скандала, который разразился после телефонного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Инициатора обращения возмутило «заигрывание» с главой Белого дома, согласование позиций по уголовным делам и критика европейских политиков.

Таким образом, дал понять автор петиции, не исключён аналогичный подход и в беседах с российским лидером Владимиром Путиным.

Вы — президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, — сказано в тексте обращения .

Согласно действующим нормам, Зеленский будет обязан рассмотреть электронную петицию, если она за 90 дней наберёт 25 тысяч подписей. За первые сутки она набрала около полутора сотен голосов.

Ранее, как писал News.ru, администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины, ещё до публикации ставшую поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как оказалось, Зеленский пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов не нашло нарушений национального законодательства и причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе потребовали провести процедуру импичмента.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают на то, что в двусторонних отношениях США и России не возникнет подобная ситуация, когда потребуется публикация стенограмм телефонных разговоров президентов.