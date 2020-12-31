Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/c6cf0e9a-4b56-11eb-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Петиция с просьбой купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Автором петиции выступил Николай Исаев. В тексте говорится о необходимости обеспечить заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса.

По словам Исаева, вакцинация должна быть бесплатной за счёт госбюджета и благотворительности, передаёт Lenta.ru.

С 30 декабря петиция набрала 17 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения президентом.

Ранее стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Ведомство выполнило задание главы государства, сумев договориться с поставщиком вакцины. Вакцину в первую очередь получат украинцы из групп риска и те, кто «выполняет критически важные функции в борьбе с пандемией». В администрации Зеленского напоминают, что китайский препарат в количестве 50 млн доз уже закупила Турция.

По условиям соглашения Украина получит первую партию вакцины в количестве 700 тысяч доз в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или регистрации «одним из компетентных органов» США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или регистрации «в рамках централизованной процедуры компетентным органом» Евросоюза.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину «Спутник V» гибридным оружием Москвы против Киева. Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ назвал самого Кулебу и подобных ему политиков гибридным оружием против украинского народа, писал NEWS.ru.