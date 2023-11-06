Украинцы получили более 100 тысяч разрешений на оружие с лета На Украине с июня выдали 103 тысячи разрешений на оружие

Фото: МО Украины

Граждане Украины с июня текущего года получили более 100 тысяч разрешений на оружие, сообщает МВД республики. Это произошло после запуска специального реестра, который позволил упростить выдачу разрешительных документов.

Для того чтобы усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия и при этом упростить процесс его оформления, в июне этого года мы запустили единый реестр оружия. За время работы было получено более 113 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие, — говорится в сообщении МВД.

В результате полицейские приняли более 103 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений. Правоохранители подчеркнули, что обеспечение эффективного контроля за обращением оружия является одной из главных целей министерства.

Ранее эксперт Института стран СНГ Иван Скориков заявил о необходимости ввести ценз на выдачу лицензий на владение оружием мигрантам и новым гражданам России. Политолог рассказал, что есть разные мнения о том, какой срок следует установить в качестве временного лимита для новоиспеченных россиян. При этом, по его словам, можно сделать исключение для участников СВО.

При этом в России с 30 марта 2023 года введен запрет на выдачу лицензий на приобретение оружия лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений. Кроме того, закон запрещает выдачу лицензий на оружие лицам, освобожденным от уголовной ответственности судом с назначением судебного штрафа или иными основаниями, не предоставляющими право на реабилитацию в течение двух лет после вступления в законную силу решения суда.