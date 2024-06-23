Украинцы подожгли машину сотрудника военкомата В Одессе сожгли машину сотрудника военкомата

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В поселке Котовского в украинской Одессе неизвестные сожгли автомобиль сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) Приморского района, пишет «Страна.ua». По данным издания, инцидент произошел в ночь на 23 июня.

На опубликованном видео можно заметить, что машину объяло пламенем полностью. На место ЧП приезжали сотрудники экстренных служб, они ликвидировали пожар. Судя по кадрам, автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

Ранее стало известно, что в Хмельницком мужчина с ножом напал на сотрудника местного ТЦК. Инцидент произошел во время проверки документов. Пострадавшего сотрудника военкомата экстренно госпитализировали с раной в плече, а нападавшего задержали.

Недавно несколько десятков женщин вышли на митинг у здания территориального центра комплектования в Житомирской области на Украине. Протест был связан с гибелью доставленного в военкомат мужчины. По версии Житомирского областного ТЦК, на следующий день после прибытия у погибшего произошел эпилептический припадок из-за длительного употребления алкоголя.

Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен (около 55 тысяч рублей). Теперь взыскания назначаются за неявку по повестке в военкомат или отсутствие обновления учетных данных.