Украинцы открыли для себя страну, где можно жить и не работать Bild: украинские беженцы в Германии не хотят работать из-за высоких пособий

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В Германии трудоустроены только 25% украинских беженцев, сообщает Bild. По оценке издания, большинство украинцев в ФРГ не хотят работать из-за высоких пособий.

Доля работающих украинцев в Германии существенно меньше, чем в других странах Европы. Так, в Дании работу нашли 78% беженцев с Украины, в Чехии — 66%, в Польше — 65%, в Швеции и Великобритании трудятся по 56% переселенцев, в Нидерландах — каждый второй.

В Германии размер пособия составляет €563, также до €471 доплачивают за ребенка. Вдобавок беженцам покрывают оплату жилья и дополнительные расходы. В Чехии пособие почти в три раза меньше — €200 экстренной помощи, еще €130 выплачивают через пять месяцев, а расходы на медицину и проживание в общежитии покрывают только ограниченный период времени.

В Польше украинцы получают единовременную выплату в €66, а размер ежемесячного детского пособия составляет €110. При этом через четыре месяца нужно оплатить половину стоимости коллективного проживания.

Газета пишет, что 72% украинцев в ФРГ имеют высшее образование, однако процедура подтверждения диплома очень долгая. Для врачей и фармацевтов с Украины есть рабочие места в Италии и Словакии, однако там беженцам зачастую не хватает языковых навыков.

По данным ООН, с начала СВО около 6,3 млн украинцев уехали из страны, еще 3,7 млн человек переселились в другие регионы Украины. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что среди переселенцев пока не наблюдается массового стремления к возвращению на привычное место жительства.