Украинцы оценили использование русского языка на телевидении

https://static.news.ru/photo/ec320a22-7b7b-11e9-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На русском и украинском языках хотели бы смотреть телевизионные передачи около 40% жителей Украины. Такие данные опроса приводит "Центр социального мониторинга".

В опросе приняли участие более 3 тысяч граждан страны, он проходил во всех регионах, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, о желании смотреть телепрограммы на двух языках заявили 39,7% участников опроса. На украинском языке и преимущественно на украинском хотят смотреть телевизор 17,2% и 21,4% граждан. На русском и преимущественно на русском - 8,4% и 11,3%, соответственно.

При этом кино российского производства на русском и украинском языках хотят смотреть 32,6% респондентов. Только на русском - 19,5%, только на украинском - 12,4%.

Ошибкой и ограничением прав граждан назвали запрет вещания в стране российских телеканалов 49,9% опрошенных. Запрет на выступления некоторых российских артистов и демонстрацию отдельных российских фильмов ошибочным считают 53,6% украинцев.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей Украины считают, что уровень жизни в стране ухудшается с каждым новым президентом.