Украинцы оценили использование русского языка на телевидении

На русском и украинском языках хотели бы смотреть телевизионные передачи около 40% жителей Украины. Такие данные опроса приводит "Центр социального мониторинга".
В опросе приняли участие более 3 тысяч граждан страны, он проходил во всех регионах, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Так, о желании смотреть телепрограммы на двух языках
При этом кино российского производства на русском и украинском языках хотят смотреть 32,6% респондентов. Только на русском - 19,5%, только на украинском - 12,4%.
Ошибкой и ограничением прав граждан назвали запрет вещания в стране российских телеканалов 49,9% опрошенных. Запрет на выступления некоторых российских артистов и демонстрацию отдельных российских фильмов ошибочным считают 53,6% украинцев.
Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей Украины считают, что уровень жизни в стране ухудшается с каждым новым президентом.