Украинцы оценили деятельность Зеленского в борьбе с COVID-19

Чуть более трети жителей Украины (35%) довольны деятельностью президента страны Владимира Зеленского, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. Неудовлетворены его работой в этом направлении 60%.
Аналогичное число недовольных деятельностью премьера Дениса Шмыгаля, а положительно её оценивают 23%. Что касается спикера Верховной рады, то его работой довольны 33% украинцев и недовольны 48%.
Меры по борьбе с инфекций считают оптимальными 48% граждан страны. Четверть опрошенных (24%) назвали их слишком мягкими, а ещё 11%, наоборот, чрезмерно жёсткими.
Большинство опрошенных (80%) считают, что властям необходимо в первую очередь направлять средства на закупку защитных средств для врачей, приобретение медпрепаратов, оборудование больничных коек кислородом, а также на доплаты врачам и увеличение тестирования на коронавирус.
Кроме того, 81% высказались за выделение средств на мобильные госпитали, а также компенсации бизнесу вынужденного простоя из-за пандемии,
Опрос проводился 15–17 ноября. В нём принимали участие три тысячи граждан страны в возрасте от 18 лет.
Ранее стало известно, что на Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных заражений за сутки — 13,3 тысячи. Всего в стране с начала пандемии заболели более 583 тысяч человек, жертвами инфекции стали 10,3 тысячи украинцев.
Как писал NEWS.ru, Зеленский подписал закон, который предусматривает административную ответственность за пребывание в общественных местах и транспорте без защитных масок. Согласно документу, нарушителям масочного режима грозит штраф в размере от 10 до 15 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан (170–255 гривен).