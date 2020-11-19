Украинцы оценили деятельность Зеленского в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f26ce834-2a7b-11eb-9a02-fa163e074e61_660.jpg Акция протеста против карантина выходного дня (Львов, Украина) Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чуть более трети жителей Украины (35%) довольны деятельностью президента страны Владимира Зеленского, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. Неудовлетворены его работой в этом направлении 60%.

Аналогичное число недовольных деятельностью премьера Дениса Шмыгаля, а положительно её оценивают 23%. Что касается спикера Верховной рады, то его работой довольны 33% украинцев и недовольны 48%.

Меры по борьбе с инфекций считают оптимальными 48% граждан страны. Четверть опрошенных (24%) назвали их слишком мягкими, а ещё 11%, наоборот, чрезмерно жёсткими.

Большинство опрошенных (80%) считают, что властям необходимо в первую очередь направлять средства на закупку защитных средств для врачей, приобретение медпрепаратов, оборудование больничных коек кислородом, а также на доплаты врачам и увеличение тестирования на коронавирус.

Кроме того, 81% высказались за выделение средств на мобильные госпитали, а также компенсации бизнесу вынужденного простоя из-за пандемии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты соцопроса.

Опрос проводился 15–17 ноября. В нём принимали участие три тысячи граждан страны в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что на Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных заражений за сутки — 13,3 тысячи. Всего в стране с начала пандемии заболели более 583 тысяч человек, жертвами инфекции стали 10,3 тысячи украинцев.

Как писал NEWS.ru, Зеленский подписал закон, который предусматривает административную ответственность за пребывание в общественных местах и транспорте без защитных масок. Согласно документу, нарушителям масочного режима грозит штраф в размере от 10 до 15 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан (170–255 гривен).