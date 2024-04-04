Украинцы назвали самую большую угрозу для страны Опрос: 51% украинцев считает коррупцию самой большой угрозой для страны

Фото: СБУ

Больше половины жителей Украины (51%) считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом, опубликованным изданием «Украинская правда». В исследовании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 18 лет, ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

Отмечается, что еще 46% респондентов видят угрозу для Украины в конфликте с РФ. Еще 11% опрошенных больше опасаются экономического кризиса, инфляции и снижении уровня жизни.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который пришел к власти с лозунгами борьбы с коррупцией, не задекларировал доход в размере $8,6 млн (782 млн рублей). В Сеть попала информация, что украинский лидер получил эти средства не позднее 2020 года через офшор в Белизе, находящийся под контролем жены Елены Зеленской. По словам экспертов, недобросовестные представители бизнеса используют такую схему для вывода дивидендов или безвозвратного финансирования.

Ранее стало известно, что Пентагон расследует более 50 уголовных дел, связанных с поставками для ВСУ. По словам генинспектора Роберта Сторча, в скором времени могут быть открыты новые дела с учетом «количества и скорости» отправок оружия на Украину.