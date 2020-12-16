Украинцы назвали главные достижения страны в 2020 году

https://static.news.ru/photo/aa2e6034-4079-11eb-95bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Прекращение боевых действий в Донбассе является главным серьёзным достижением Украины в 2020 году. К такому мнению склоняются большинство жителей страны.

Объявление режима тишины в неподконтрольной Киеву территории юго-востока республики назвали наиболее значимым событием около 51% украинцев, принявших участие в опросе, организованном социологической группой «Рейтинг».

Ещё 43% достижением сочли строительство новых дорог, а 17% — договор о сотрудничестве с Великобританией. Около 13% граждан по достоинству оценили легализацию игорного бизнеса и создание приложения «Дiя», совмещающего цифровой паспорт и водительское удостоверение. Проведение местных выборов назвали достижением менее 9% опрошенных.

Порядка 13% респондентов посчитали, что у Украины не было никаких серьёзных успехов в уходящем году, передаёт УНИАН.

Кроме того, социологи составили рейтинг политиков, которым граждане страны верят больше всего. На первом месте оказался президент Владимир Зеленский, ему доверяют 43% украинцев (однако не доверяют 54%). Второе место занял мэр Киева Виталий Кличко, ему выказали поддержку 32% граждан. Третью строчку занял бывший премьер-министр Владимир Гройсман, получивший 29% голосов сограждан, писал NEWS.ru.

Опрос проводился по телефону среди жителей Украины старше 18 лет. Он проходил во всех областях кроме неподконтрольных территорий Донбасса. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек.