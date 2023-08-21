Украинцы начнут зарабатывать на коррупции чиновников На Украине хотят платить сообщившим о фактах коррупции 10% от суммы взяток

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На Украине создадут портал, с помощью которого украинцы смогут получать денежное вознаграждение за сообщения о фактах коррупции чиновников, рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. Обличитель сможет получить 10% от предмета коррупционного правонарушения, передает ТАСС.

Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции, — сказал Новиков.

Он уточнил, что портал планируют запустить к сентябрю. При этом Новиков добавил, что размер платы за сообщение не может превышать 14 миллионов гривен (более 35 млн рублей).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить всех областных военкомов Украины. Решение было принято на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны. По его мнению, систему комплектования армии нужно доверить военным, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма. Он сообщил, что реализацией решения займется главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВCУ) Валерий Залужный. Перед назначением новых руководителей территориальных центров комплектования состоится проверка Службы безопасности страны, добавил он.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине уволили все руководство Бюро экономической безопасности (БЭБ). По его словам, это уже шестая по счету смена руководства правоохранительного органа за последние три года.