Украинцы начали шантажировать поляков, требуя повышения зарплаты

Фото: Christopher Neundorf/Global Look Press

Польский бухгалтер Ричард Зила в сообществе Facebook (деятельность в РФ запрещена) «Остановите украинизацию Польши» рассказал о том, как украинские рабочие начали терроризировать его предприятие. Около двух недель назад специалист по бухучету выяснил, что 90% рабочей силы на складе компании — украинцы. По словам Зилы, беженцы специально подсылали земляков для того, чтобы те устроились на работу. После этого они собрались вместе и пошли в офис компании, требуя повышения зарплаты с 3,7 тысяч злотых ($801) до шести ($1300). В случае неповиновения начальства они грозили увольнением и вредительством внутри предприятия. Из-за этого фирма остановила работу.

Служебные квартиры, которые они получили от фирмы, оставили разгромленными полностью. Выбили стекла в машинах сотрудников, которые вообще к этому не имели никакого отношения. Эти люди сбиваются в гетто — слишком много мы приняли их, — написал Зила.

Ранее обозреватель издания Getreading Ханна Робертс сообщила, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По словам журналиста, местные просят украинцев найти другое место для проживания. Она добавила, что на фоне продолжающегося кризиса на Украине недовольство беженцами растет во многих странах Европы.

11 июля еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что более трех миллионов украинских беженцев уже вернулись обратно в страну. По ее словам, на тот момент в странах Евросоюза оставалось еще около 3,7 млн граждан Украины.