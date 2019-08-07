https://static.news.ru/photo/f510f68a-b90b-11e9-bc7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный банк Украины сообщил, что граждане начали массово скупать валюту из-за резкого понижения курса доллара. По данным регулятора, украинцы за прошлый месяц купили около $1,5 млрд, а продали всего $1,4 млрд.

Минфин раскритиковал главный банк Украины за обвал доллара. В итоге долговая нагрузка снизилась в гривневом эквиваленте, но увеличилась в долларовом. Это произошло за счёт сброса имеющейся валюты. Подобные скачки могут привести к резкому обрушению нацвалюты, передаёт портал argumenti.ru .

Как писал News.ru, министр наблюдательного совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин полагает, что Украина должна начать новую программу помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Он подчеркнул, что действующая программа завершится в начале 2020 года, а это значит, что уже пора инициировать новую программу с МВФ.