Украинцы к 9 Мая получили неприятную новость из Германии Шольц: конфликт на Украине продлится дольше, чем хотелось бы

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Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Конфликт на Украине продлится дольше, чем хотелось бы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Tagesschau. По словам политика, это уже стало ясно всем союзникам Киева. Вместе с тем он призвал европейские страны передать Украине еще больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Всем нам ясно, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось, — заявил Шольц.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что военная помощь Украине со стороны Вашингтона на десятки миллиардов долларов останется инвестициями в США. По его словам, эти средства, в частности, будут обеспечивать рабочие места в США. Практически все деньги, которые Вашингтон инвестирует в Украину, так или иначе остаются в Штатах, добавил чиновник.

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова при этом заявила, что новая помощь Киеву со стороны ЕС может быть затруднена, если власти страны не составят отчет по ее использованию. Она подчеркнула, что также необходимо обеспечить прозрачность процесса. По словам Матерновой, кроме военной поддержки, у Украины есть значительные поступления в бюджет.