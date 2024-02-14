Украинцы добились отмены концерта российского дирижера в Вене В Вене отменили концерт дирижера Курентзиса по требованию музыкантов с Украины

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Теодор Курентзис

В Вене отменили концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса, сообщает портал iefimerida.gr. Он должен был выступить на Венском фестивале 12 июня, исполнив «Военный реквием» Бенджамина Бриттена в Бургтеатре с оркестром SWR. Узнав об этом, отказаться от выступления в мероприятии пригрозили дирижер Оксана Лынив и другие музыканты украинского происхождения.

К сожалению, это означает, что нет другого выхода, кроме как отменить запланированный концерт под руководством Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста, — заявил директор Венского фестиваля швейцарец Мило Рау.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о сорванном российском туре шансонье Михаила Бублика, который был фаворитом народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По его информации, концерты музыканта перенесли на полгода вперед из-за проблем с въездом в страну после высказываний о специальной военной операции.

Перед этим тот же Telegram-канал сообщил об отмене в России юбилейного тура певицы Лолиты Милявской. По данным канала, этого добились общественники после ее участия в «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Канал уточняет, что зрителей о возврате билетов проинформируют в ближайшее время.