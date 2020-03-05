https://static.news.ru/photo/dda39ea8-5ee2-11ea-8ed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Жители украинского города Черновцы боятся обратиться к врачу. Причиной этого стал недавний случай заражения коронавирусом. Его зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии.

Уже ощущаем первые последствия психо-эмоционального возмущения людей из-за инфицированного и его жены, которая в изоляции. Это привело к тому, что у нас есть случаи, когда люди испытывают симптомы заболевания, но боятся обращаться за помощью к врачам. Они боятся, что если это станет известно, то для них будут негативные последствия, — заявил губернатор.

Мужчина вернулся из Италии после длительного путешествия вместе с женой. Он обратился к врачу, который диагностировал у него коронавирус. В тот же вечер у дома больного устроили митинг. Власти поместили супругу на карантин.

Это уже не первый случай, когда путешественники возвращаются из Италии с заболеванием. Ранее коронавирус выявили у туриста, который вернулся в ЮАР. Об этом сообщал NEWS.ru.