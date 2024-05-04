Украинцу вынесли приговор за съемку вручения повесток «Страна»: украинцу дали год условного срока за съемку вручения повесток в Днепре

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Житель Днепра был осужден на условный срок в один год за съемку и публикацию видеозаписей с работой представителей военкоматов, которые вручают повестки, передает «Страна». Такие действия были признаны распространением информации о передвижениях украинских вооруженных сил. Суд постановил, что блогер выложил как минимум 10 эпизодов на своих страницах в социальных сетях.

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