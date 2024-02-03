«Разные оттенки вины»: среди заключенных на Украине оказалась двухлетка В тюрьме на Украине нашли двухлетнюю девочку и украинца с тату «орк» на лбу

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Находящиеся в украинских тюрьмах за пророссийскую позицию люди рассказали об издевательствах, пишет британское издание The Guardian. Так, одному заключенному сделали на лбу татуировку «орк», у другого «выбили» признательные показания. Кроме того, в тюрьме вместе с осужденной женщиной держат ее двухлетнюю дочь. Некоторые утверждают, что не виновны ни в чем и находятся в заключении по ошибке.

Этим людям почти не сочувствуют, о чем свидетельствует история одного заключенного, приговоренного к 12 годам лишения свободы. Он согласился сфотографироваться, но отказался назвать свое имя. Во время содержания под стражей он подвергся нападению со стороны своих сокамерников. На его лбу они вытатуировали ему слово «орк» — уничижительное слово для российских солдат, широко используемое на Украине, — сказано в публикации.

Как пишут журналисты, среди заключенных существуют «разные оттенки вины». Некоторые явно подвергли опасности жизнь украинцев, передав информацию и координаты россиянам, однако в тюрьмах также находятся люди, которые были вынуждены «принимать трудные решения, столкнувшись с оккупационными силами». Так, среди приговоренных есть женщина, которая получила пять лет тюрьмы за «оказание материально-технической помощи» во время российского референдума в Херсонской области.

Кроме того, украинские чиновники держат в тюрьме двухлетнюю девочку вместе с ее 30-летней матерью Анютой Голомб. Женщина оказалась в колонии из-за передачи координат украинских военных российской стороне. Ожидается, что когда малышке исполнится три года, ее отнимут у матери.

52-летний Валентин Морой из Славянска рассказал, что он просто сфотографировал склад, где работал, чтобы доказать своему работодателю из России целостность здания. В итоге СБУ восприняла это как отправку секретной информации российской разведке. Другого жителя города — 34-летнего учителя географии и физики Константина Ванина — арестовали после того, как он пытался уехать к друзьям в Крым. По его словам, он признал вину под давлением.

Ранее стало известно, что в украинском СИЗО скончался блогер Гонсало Лира, имеющий чилийское и американское гражданство. Он был арестован за преступление, связанное с критикой правительств президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

По словам журналиста Алекса Рубинштейна, Лира перед смертью жаловался на тяжелую пневмонию. Он отметил, что блогер оставил записку, в которой сообщил, что врачи игнорировали проблемы с его здоровьем.