Жителю Украины грозит до пяти лет лишения свободы за драку с полицейским в метро Киева.
Инцидент произошёл на станции «Контрактовая площадь». Полицейский, заметив двух человек с явными признаками опьянения, напомнил им, что в таком состоянии в метро находиться запрещено, и предложил воспользоваться другими видами транспорта.
Мужчины в ответ стали вести себя агрессивно, а один из них ударил полицейского по лицу. Сотрудник МВД задержал нападавшего и вызвал следственно-оперативную группу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа),
Ранее NEWS.ru писал, что в Апатитах произошла драка между школьниками и сотрудниками полиции. Несколько стражей порядка получили травмы.
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