https://static.news.ru/photo/7b4ab2bc-3a8b-11ea-81ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Украины грозит до пяти лет лишения свободы за драку с полицейским в метро Киева.

Инцидент произошёл на станции «Контрактовая площадь». Полицейский, заметив двух человек с явными признаками опьянения, напомнил им, что в таком состоянии в метро находиться запрещено, и предложил воспользоваться другими видами транспорта.

Мужчины в ответ стали вести себя агрессивно, а один из них ударил полицейского по лицу. Сотрудник МВД задержал нападавшего и вызвал следственно-оперативную группу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее NEWS.ru писал, что в Апатитах произошла драка между школьниками и сотрудниками полиции. Несколько стражей порядка получили травмы.