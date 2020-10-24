Украинцев заманили музыкой на фейковый избирательный участок

https://static.news.ru/photo/622abdf6-16cf-11eb-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сумской области Украины избиратели голосовали на фейковом избирательном участке, привлечённые музыкой и зазывалами. Об этом рассказала глава правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

Она уточнила, что инцидент произошёл в селе Сосновка Конотопского района. Фальшивый участок имел тот же номер участковой избирательной комиссии, что и настоящий, и использовал самостоятельно отпечатанные бюллетени.

У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашённый участок вместо настоящего, — цитирует Айвазовскую ТАСС.

Она отметила, что законный участок расположен в глубине населённого пункта и в нём «ничего не происходит». Жители не знают, что идти нужно именно туда, поэтому там весьма низкая явка.

В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что не в курсе инцидента в Сумской области.

25 октября на Украине проходят выборы в областные, городские, районные и поселковые советы, а также мэров населённых пунктов. Избирательные участки открыты по всей стране за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе.

Ранее NEWS.ru писал, что за первые четыре часа голосования в полицию поступило примерно 1300 сообщений о нарушениях. Силовики возбудили 14 уголовных дел.