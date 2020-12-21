Украинцев возмутила рекомендация Минздрава отказаться от сала

https://static.news.ru/photo/714232d2-42a9-11eb-9a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Жителей Украины возмутила рекомендация Министерства здравоохранения страны не употреблять в пищу сало, сливочное масло, жареное мясо и ряд других продуктов.

Советы по правильному питанию ведомство опубликовало в Facebook. Там отмечается, что насыщенные жиры и трансжиры способствуют повышению уровня холестерина в крови, развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Старайся не использовать сало и сливочное масло. Вместо этого выбирай для приготовления пищи масло, но небольшое количество и необработанное, то есть холодного отжима, как то подсолнечное, оливковое или кунжутное, — гласит одна из рекомендаций министерства.

В сообщении также отмечается, что к полезным продуктам относятся авокадо, арахисовое и миндальное масло, лосось, тунец, сардины, орехи, подсолнечные, тыквенные и льняные семечки.

Пользователи соцсети потребовали «остановить нападки на сало». Они отметили, что одним из свойств этого продукта является поддержка нормального уровня холестерина.

С каких это пор сало вредно для здоровья? Вы там в сосну ударились? — говорится в одном из комментариев.

Пользователи также порекомендовали специалистам Минздрава оставить такие советы при себе и заняться своими непосредственными обязанностями — лечением людей.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников развеял заблуждения о вредных продуктах. Медик отметил, что особенно сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, молоко, яйца и вино. По словам Мясникова, ранее считалось, что красное мясо провоцирует инфаркты и инсульты, однако исследование показало, что эти представления ошибочны. Доктор оговорился, что злоупотреблять красным мясом в любом случае не следует, так как оно является канцерогенным фактором.