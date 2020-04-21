Украинцев возмутила карта с российским Крымом в эстонском школьном учебнике

https://static.news.ru/photo/3d2b64b0-83c7-11ea-beb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face /Global Look Press

В учебнике английского языка для учеников седьмых классов эстонских школ полуостров Крым обозначили частью России. Это возмутило Конгресс украинцев Эстонии, его представители направили обращение в местное Министерство образования и науки.

По мнению членов Конгресса, учащимся предоставили фальшивую информацию относительно Украины, проигнорировав вопрос территориальной целостности государства.

Надеемся, что этот факт является исключительным, — написала глава организации Вира Конык в письме к министру.

Директор издательства Studium, которое выпустило учебник, в беседе с ERR рассказал , что книгой пользуются учащиеся свыше 200 эстонских школ. Канцлер Минобразования Март Лайдметс предложил изъять учебники и заменить их на новые.

В данном случае информация в учебнике неверна, потому что Эстония не признаёт оккупацию и аннексию Крымского полуострова, — пояснил Лайдметс.

В издательстве изучают такую инициативу. Печать новых книг обойдётся в €10–20 тысяч.

Ранее в Киеве в магазинах были обнаружены школьные дневники с картой Незалежной без Крыма. Тот факт, что полуостров оказался за пределами территории Украины, вызвал возмущение простых граждан и известных личностей, писал NEWS.ru.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.