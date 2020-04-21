Украинцев возмутила карта с российским Крымом в эстонском школьном учебнике

В учебнике английского языка для учеников седьмых классов эстонских школ полуостров Крым обозначили частью России. Это возмутило Конгресс украинцев Эстонии, его представители направили обращение в местное Министерство образования и науки.
По мнению членов Конгресса, учащимся предоставили фальшивую информацию относительно Украины, проигнорировав вопрос территориальной целостности государства.
Надеемся, что этот факт является исключительным, — написала глава организации Вира Конык в письме к министру.
Директор издательства Studium, которое выпустило учебник, в беседе с ERR
В данном случае информация в учебнике неверна, потому что Эстония не признаёт оккупацию и аннексию Крымского полуострова, — пояснил Лайдметс.
В издательстве изучают такую инициативу. Печать новых книг обойдётся в €10–20 тысяч.
Ранее в Киеве в магазинах были обнаружены школьные дневники с картой Незалежной без Крыма. Тот факт, что полуостров оказался за пределами территории Украины, вызвал возмущение простых граждан и известных личностей, писал NEWS.ru.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
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