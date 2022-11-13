Украинцев в Чехии заподозрили в нелегальной контрабанде мигрантов Lidovky: в Чехии задержаны занимающиеся нелегальной контрабандой мигрантов украинцы

Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look

Обозреватель Магдалена Комуркова в статье для чешской газеты Lidovky написала, что украинцы, проживающие в Чехии, помогают нелегальным мигрантам проникнуть на территорию страны. Отмечается, что с начала года полиция задержала 220 проводников, которые пытались перевести через границу сирийских беженцев. Журналист отметила, что украинцы занимаются подобной деятельностью, так как не могут найти стабильный доход в Чехии.

С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чешскую Республику сирийских беженцев. В основном этим занимаются украинцы, которых прозвали пехотинцами, — сказано в публикации.

В полиции при этом отметили, что живущие в стране украинцы еще до начала специальной операции занимались подобной нелегальной деятельностью.

Украинских беженцев выселили из гостиницы в Великобритании, чтобы заселить туда мигрантов, написала ранее газета The Times. По данным издания, МВД страны решило разместить в гостинице просителей убежища из переполненного центра в Мэнстоне. До этого в гостинице проживали как минимум семь украинских семей. Сейчас их переселили в другие отели, но из-за этого дети беженцев вынуждены добираться в школу на такси.