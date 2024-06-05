Украинцев с двойным гражданством не выпускают из страны Посольство США: украинцам с американским гражданством не дают покинуть страну

Фото: МО Украины

Людей призывного возраста, которые обладают одновременно гражданствами США и Украины, могут больше не выпустить из последней, сообщила пресс-служба посольства Штатов в Киеве. Там отметили, что с 1 июня Украина отменила разрешение, на основании которого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за рубежом на постоянной основе, могли свободно покидать страну.

Люди с двойным американско-украинским гражданством, в том числе те, кто проживает в Соединенных Штатах, больше не будут иметь возможности покинуть страну <...>. Ранее люди с двойным гражданством США и Украины из этой группы могли въезжать на Украину и затем покидать ее, если они снялись с регистрации по месту жительства на Украине и зарегистрировали свое место жительства в США, — передала дипмиссия.

Дипломаты рекомендовали тем, кто в силу этих нововведений не может вернуться домой, «укрыться в месте пребывания» и «соблюдать все местные предписания». Также они призвали мужчин призывного возраста воздержаться от поездок на Украину, поскольку «чрезвычайно велик риск», что обратно их уже не пустят.

До этого официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин известил, что находящиеся за границей граждане Украины обязаны вернуться на родину по достижении 17 лет и встать на воинский учет. Это, как он объяснил, нужно для того, чтобы в мобильном приложении военного ведомства для удаленного обновления данных военнообязанных «Резерв+» изменился статус «в розыске».

Кроме того, стало известно, что нарушителей пересечения границы на Украине будут сразу отправлять в территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине), если они будут находиться в розыске за уклонение от воинской службы. По словам помощника начальника Черновицкого погранотряда Игоря Заруднева, раньше на нарушителей составляли протокол об административных нарушениях, после чего отправляли в суд.