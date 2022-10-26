Politico: украинцев расстроили планы Сунака по сокращению военного бюджета Politico: Украину расстроили намерения премьера Британии Сунака сократить военный бюджет

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Риши Сунак

Украина осталась недовольна планами нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака касательно сокращения военного бюджета, сообщает Politico. Авторы издания отмечают, что глава британского правительства, пытаясь успокоить Киев, который тоскует по экс-премьеру Борису Джонсону, выступил с заявлением о поддержке ВС Британии, добавив, что конфликт на Украине необходимо довести до конца.

Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (по сравнению с долгосрочными планами Лиз Трасс. — NEWS.ru), — приводит издание слова источника в украинском правительстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил британского политика Риши Сунака с назначением на должность премьер-министра страны. Украинский лидер выразил готовность укреплять стратегическое партнерство двух стран и пожелал Сунаку справиться с внутренними и международными вызовами.

Сунак, в свою очередь, позднее сообщил в соцсети Twitter, что Зеленский и народ страны могут рассчитывать на поддержку со стороны Лондона.