Украинцев провакцинируют от коронавируса Pfizer и AstrаZeneca

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине в феврале начнётся массовая вакцинация граждан от COVID-19. Сначала им будут колоть вакцину Pfizer/ а затем - AstrаZeneca. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, страна имеет чёткий поэтапный план вакцинации. На сегодняшний день достигнута договорённость о поставке 117 тысяч доз вакцины Pfizer. В первую очередь, прививать станут медицинских работников, сообщает Интерфакс..

Второй партией придёт вакцина AstraZeneca. Её ожидают до конца второго квартала.

В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз до конца второго квартала вакцины AstraZeneca, которая должна уже где-то на этой неделе получить также преквалификацию Всемирной организации здравоохранения, - заявил заместитель министра.

При этом он категорически отверг поступление в страну российской вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» сыграет важную роль в борьбе с пандемией во всём мире. Об этом заявил вирусолог Университета штата Коннектикут в США Пауло Верарди.